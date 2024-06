Rebeca Escribens conmemora el Día del Padre con emotivo recuerdo de su fallecido progenitor

17/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el marco del Día del Padre, la conductora de 'América Espectáculos', Rebeca Escribens, recordó con profunda emoción a su progenitor fallecido hace dos años. A través de un video del 2016, la presentadora revivió momentos conmovedores junto a su papá, Jorge Escribens.

Un Día del Padre cargado de emociones

Este domingo 16 de junio se conmemoró el Día del Padre, una fecha especial en la que muchos expresan su amor y gratitud hacia sus progenitores. Sin embargo, para algunos, esta celebración puede estar teñida de nostalgia y tristeza, especialmente para aquellos que han perdido a sus padres.

Este es el caso de Rebeca Escribens, conductora de 'América Espectáculos', quien recordó a su padre, Jorge Escribens, fallecido hace dos años en esta misma fecha.

En el Día del Padre, Rebeca Escribens compartió un emotivo video del 2016, recordando su tiempo como jurado en el programa 'El gran show'.

Cabe señalar que la publicación fue compartida con la leyenda: "El abrazo que me volvió a la vida hoy recordarte papá me llena de emoción. Gracias por ese amor por lo que dijiste de mí. No hay día que no te extrañe, hoy más que otros días pues!".

En esa ocasión, Gisela Valcárcel la sorprendió con una compilación de fotografías familiares, incluyendo imágenes de la presentadora junto a sus padres cuando era niña. Las imágenes conmovieron profundamente a Rebeca Escribens, quien expresó:

"Mi papá se llama Jorge. El carácter fuerte lo heredé de él, sin duda. Siempre estuvo dedicado a nosotras al 100%. Mi mamá estaba en casa, nunca trabajó; mi papá siempre fue el que proveía. Era un poquito machista y renegón. Mi papá ama a mi esposo, cuando lo conoció y vi los ojos de mi papá brillar, me dije 'él es'".

La sorpresa no terminó allí. Jorge Escribens ingresó al set del desaparecido programa para sorprender a su hija.

Padre e hija se abrazaron frente a cámaras, protagonizando un tierno momento que conmovió a todos los presentes. Rebeca Escribens no pudo evitar romper en llanto al tener a su padre en brazos, mostrando la profunda conexión y el cariño que los unía.

El conmovedor mensaje

Después de compartir estas emotivas imágenes, Rebeca Escribens escribió en sus redes sociales: "El abrazo que me volvió a la vida, hoy recordarte papá me llena de emoción. Gracias por ese amor, por lo que dijiste de mí. No hay día que no te extrañe".

La conductora también aprovechó para agradecer a Gisela Valcárcel por haberle dado uno de los momentos más emotivos de su vida. "Me hizo el día este video", complementó Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens y la vez que despidió a su padre

El domingo 19 de junio de 2022, en el Día del Padre, Rebeca Escribens utilizó sus redes sociales para informar el fallecimiento de su padre, quien había sido internado de emergencia tras padecer complicaciones derivadas del cáncer de pulmón.

"Se fue, en su casa, su cama, tranquilo, durmiendo, sin dolor. Ya estás al lado de mi madre, la única mujer que te amo incondicionalmente. TE AMAMOS PAPÁ. Tus hijos, Rebeca, Cecilia y Marco Antonio", expresó Rebeca Escribens.

Después de tomarse una semana de descanso, Rebeca Escribens regresó a la conducción de 'América Espectáculos', donde dedicó unas conmovedoras palabras a su fallecido padre.

"Buenos días, siempre buenos días. Yo estoy abrazando mi dolor, mi duelo. Es difícil estar aquí. Mi papá siempre nos ha enseñado a honrar el trabajo, a honrar la vida y disfrutar el día a día", expresó en un intento de tomar con humor la situación.

"Él era un desgraciado, él dijo 'yo me muero el Día del Padre porque me da la gana', no era cualquier persona. De tal palo, tal astilla. Él decidía qué hacer con su vida y cuándo", finalizó.

El Día del Padre es una fecha de celebraciones y homenajes, pero también de recuerdos y nostalgia para aquellos que han perdido a sus padres. Rebeca Escribens ha compartido con sus seguidores un emotivo homenaje a su progenitor, recordando momentos de amor y enseñanzas que siempre llevará consigo.