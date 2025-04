Jefferson Farfán indignado por ataques en su contra: "¿Por qué no inventan el ministro del Hombre?"

¡Rompió su silencio! Jefferson Farfán no pudo más y 'explotó' en vivo acusando a Darinka Ramírez de aprovecharse de él por su condición de mujer, por lo cual exigió en 'América Hoy' la creación del Ministerio del Hombre para poder defenderse.

La popular 'Foquita' no tuvo reparos en alzar su voz de reclamo por los recientes ataques que ha recibido a raíz de la denuncia de Darinka Ramírez, madre de su última hija, de haberla agredido física y psicológicamente.

En ese sentido, el exfutbolista, Jefferson Farfán, no solo contó en 'América Hoy' que se enteró del embarazo de la modelo por un mensaje en Instagram cuando ella estaba recién a los seis meses de gestación, sino que se animó a señalar que en ningún momento tuvo una relación amorosa con Darinka.

Seguidamente, ya visiblemente molesto e incómodo, el '10 de la calle' sostuvo que ya estaba cansado de que existan mujeres que se aprovechen de su condición y salgan a contar cosas sin fundamento solo para hacer quedar mal a los hombres, por lo cual, exige que el Gobierno cree el Ministerio del Hombre para que puedan defenderlos ante estas polémicas situaciones.

"Yo siento que se aprovechan del momento. Obviamente, como saben que uno no se defiende o que uno no puede hablar de las mujeres, porque hay respeto. Creo que siempre se aprovechan de esto. (...) Siempre que pasan estas cosas, la ministra de la mujer, a ver, por qué no inventan el Ministerio del Hombre, ¿quién apoya a los hombres? ¡Basta ya!", señaló.