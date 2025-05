Darinka Ramírez lanza nuevas revelaciones sobre Jefferson Farfán en 'EVDLV': "Me dijo: vamos al cuarto"

Darinka Ramírez sigue impactando y esta vez tras lanzarse nuevas confesiones que realizará en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). La influencer romperá su silencio sobre su vínculo con Jefferson Farfán, no solo respecto a su rol como padre, sino también cómo le lanzó un "te quiero".

Jefferson Farfán se encuentra en el 'ojo de la tormenta', no solo por el escándalo tras la denuncia por presunta agresión psicológica que le puso Darinka Ramírez, sino porque la modelo no dudará en contar todos los detalles sobre su relación que tuvo como fruto a su pequeña Luana, la última hija del exfutbolista.

A través de redes sociales, se difundió un nuevo avance de lo que será la participación de Darinka en el temido sillón rojo de 'EVDLV' donde responderá a comprometedoras preguntas. Es así como la influencer no solo contará cómo el hijo de doña Charo le pidió irse del país para "ocultar a su hija" o revelará el conflicto que protagonizó con él y del que fue testigo su hija.

"Ella me lo repite hasta ahora, me dice: 'papá rompió mis juguetes'. Lo más triste es que recuerda que su madre fue agredida", "Me propuso irme fuera del país, a Estados Unidos. No quería que se enteraran de mi niña", se escuchaba decir en un inicio a la joven.