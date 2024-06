Jessica Newton es denunciada por faltar al Miss Chimbote pese a que le habrían pagado

La dueña del Miss Perú, Jessica Newton, vuelve a ser centro de controversia. Esta vez, Magaly Medina ha expuesto un nuevo escándalo que involucra el incumplimiento de un contrato para un certamen de belleza en Chimbote.

Según el adelanto del programa de la 'Urraca', Newton habría prometido su asistencia pero no se presentó al evento, generando una ola de críticas y acusaciones.

En su programa del 18 de junio, Magaly Medina reveló que Jessica Newton no asistió al Miss Chimbote, pese a haber confirmado su presencia en un video promocional. La organización del certamen mostró pruebas de los pagos realizados para garantizar su asistencia.

En las conversaciones con Gabriel, el supuesto manager de Jessica Newton, se evidencian depósitos de dinero por montos de 1655, 2843, 1000 y 3000 soles, realizados con el objetivo de contar con la presencia de la exreina de belleza.

La directora de la organización de belleza que coronó a Tatiana Calmell respondió con firmeza, acusando a Magaly Medina de difundir mentiras y de intentar perjudicar su reputación. En una entrevista con un medio local, desmintió sus afirmaciones y expresó su descontento por la presentación unilateral de los hechos.

"Por cuestiones de seguridad, siempre viajo acompañada y faltando diez minutos para ir al aeropuerto, Gabriel —con quien iba a viajar— me dice que perdió sus documentos y, así viajara por tierra, no iba a llegar. Por eso cancelé mi presentación. Es la primera vez que me pasa y le pedí las disculpas del caso", señaló.