Magaly Medina no apareció en su último programa: ¿Qué sucedió con la polémica conductora?

En el mundo del espectáculo, la ausencia de Magaly Medina en su más reciente emisión ha generado sorpresa y especulaciones entre sus seguidores. La reconocida conductora, conocida por su estilo directo y polémico, no se presentó como habitualmente lo hace en su programa, dejando interrogantes sobre los motivos detrás de su ausencia. Sus seguidores y el público en general se preguntan qué pudo haber ocurrido con la figura televisiva que no suele faltar a sus compromisos mediáticos. Aquí te lo contamos.

¿Qué ocurrió con Magaly Medina?

El fin de semana suele estar lleno de eventos en el mundo del espectáculo peruano, y muchos esperan el lunes para escuchar los comentarios afilados de Magaly Medina. Sin embargo, esta vez, la periodista no pudo cumplir con su compromiso habitual.

"Tengo que compartir con ustedes una mala noticia, aunque para otros debe ser buenísima. Esta noche no voy a poder salir al aire porque tengo una faringitis que no me permite hablar", informó Magaly Medina en un video publicado en Instagram, donde se la vio hablando con gran esfuerzo.

Magaly Medina confesó que ha intentado recuperarse rápidamente para no fallarle a su audiencia, pero los medicamentos no han surtido el efecto esperado.

"Ya me puse todas las inyecciones posibles, esta mañana he hecho todas las gárgaras que me han recomendado, pero aún no recupero mi voz a plenitud y esta noche sí que teníamos raje y mucho raje", explicó con evidente frustración.

La presentadora detalló que comenzó a sentirse mal tras visitar la tumba de su padre el Día del Padre.

"Ayer cuando regresé del cementerio de ver a mi papi, la voz se me fue, no pude hablar durante todo el almuerzo y el resto del día y hoy he hecho cura de silencio", añadió. A pesar de sus esfuerzos, Magaly Medina no logró mejorar a tiempo para su programa del lunes.

¿Qué prometió a sus seguidores?

A pesar de su condición, Magaly Medina aseguró a sus seguidores que estará de regreso el martes, aunque su voz no se haya recuperado completamente. "Nos vamos a perder el raje de hoy, pero mañana les prometo que ahí estaré, aunque sea con esta voz, pero ahí estaré. Gracias por su comprensión los quiero mucho", expresó con sufrimiento.

Un doloroso recuerdo

El Día del Padre fue particularmente emotivo para Magaly Medina. En marzo de 2023, la periodista perdió a su padre, Luis Medina, quien falleció en la comodidad de su hogar tras un delicado estado de salud. Este hecho ha sido una de las experiencias más dolorosas para la conductora, quien siempre ha visto a su progenitor como una gran inspiración.

El domingo 16 de junio, la conductora visitó el cementerio en La Molina junto a sus hermanos y su madre para honrar la memoria de su progenitor.

En su cuenta de Instagram, Magaly Medina compartió sus sentimientos: "Este es el segundo Día del Padre que Papá no está entre nosotros, y aún es difícil sobrellevar el dolor de su ausencia. Sin embargo, en su recuerdo, la familia se reunió como solíamos hacerlo cuando él vivía, para abrazarnos y brindar por los papás que nos acompañan y a quienes amamos".

