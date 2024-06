Melissa Klug no quiere paz con Jefferson Farfán y anuncia contrademanda: "No me voy a quedar con los brazos cruzados"

La nueva batalla legal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug sumó un capítulo más luego que el Poder Judicial fallara a favor del exjugador de Alianza Lima. Por ello, la ahora empresaria e influencer se pronunció respecto al tema y dejó varias frases para resaltar.

Luego de su última visita a "América hoy", la nacida en Chucuito aprovechó las cámaras para aclarar diversos temas que leyó en la prensa en estos últimos días. Para la también modelo este primer fallo a favor de Jefry no pone fin a su batalla legal ya que el proceso aún continúa su curso, además negó que busca el perdón de su expareja.

"Han hablado que Melissa está pidiendo que la perdone. Me preguntaron y si se da, se da, pero no es que yo salga en todos los canales a decir: 'Hay que solucionar, hay que arreglar, porque él haya ganado en primera instancia'. Acá no tiene porqué sentirse victorioso diciendo que ha ganado, porque todavía esto es un proceso", inició.

Asimismo, la madre de Samahara Lobatón señaló que, pesé a que pueda ser desgastante, seguirá defendiéndose legalmente ante las demandas de la 'Foquita'.

"Es desgastante, para él quizás no porque lo ven los abogados, pero si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a quedar sentada viendo cómo él sigue demandándome, porque voy a defenderme. Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada, no tengo que pedirle. Al único que se le pide perdón es a Dios", agregó.