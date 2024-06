Leslie Shaw defiende a Daniela Darcourt y arremete contra Yahaira y Sergio George: "Hay niveles"

Sergio George, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt vienen protagonizando una polémica luego de las recientes declaraciones del famosos productor. Por ello, Leslie Shaw fue consultada sobre el tema y dejó en claro su postura.

Como se recuerda, el arreglista y compositor aseguró, en una entrevista para el podcast de Yahaira, que su primera intención al llegar al Perú era trabajar con la intérprete de "Probablemente", pero terminó cambiando de opinión al dar a entender que la salsera pagaba por sumar vistas a sus videos en YouTube.

Por ello, Leslie Shaw fue consultada al respecto durante su última aparición ante los medios de prensa. La cantante de 'La Faldita' aseguró que los números de plataformas no definen el talento de una artista y dejó en claro que Daniela Darcourt es mejor que Yahaira.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que la 'gringa' enfila contra la expareja de Jefferson Farfán, pues a inicios de este 2024 criticó duramente su forma de vestirse en los eventos públicos al punto de calificar el precio de sus atuendos y señalar que llega a presentarse gratis en distintos escenarios.

"Los números no definen al artista. Daniela tiene muchos años en esto y el talento que tiene es indiscutible. A Dani la quiere el Perú, incluso ha estado nominada a los Grammys, hay niveles (risas), hay que respetar jerarquías. Cada artista es diferente y un mundo, y no hay que desmerecer lo que ha venido realizando", indicó para La República.

Otro personaje mediático peruano que tomó posición en favor de Daniela Darcourt, fue Natalia Málaga. La voleibolista cuestionó las recientes declaraciones de Sergio George y, al igual que Shaw, pegó fuerte contra Yahaira Plasencia llegando al punto incluso de cuestionar su carrera.

"No hay punto de comparación por favor, la ignorancia es atrevida, qué falta de respeto de no darse cuenta donde se encuentra cada una. El talento, la voz y la imagen no se compra, uno nace, lo mejora con el tiempo más la experiencia. Y el señor que no se confunda, no es el artista, un poquito de perfil más bajo", indicó.