Johanna San Miguel recibe crueles comentarios en experimento social: "Es odiosa"

26/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johanna San Miguel, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con un ingenioso experimento social que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales. La actriz y exconductora de 'Esto es guerra' decidió salir a las calles de Lima, disfrazada y con acento argentino, para conocer de primera mano lo que la gente realmente piensa de ella. Lo que más recibió fueron duros comentarios.

Johanna San Miguel en experimento social

El experimento social, que fue documentado en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, muestra a la actriz peruana acercándose a diferentes transeúntes para preguntarles sobre su opinión respecto a la famosa 'Mamá Leona'. Sin embargo, lo que Johanna San Miguel no esperaba era la avalancha de comentarios negativos que recibiría al principio de su recorrido.

Entre las respuestas más contundentes, varias personas expresaron su desagrado hacia su figura pública con frases como: "Pésima, no pasa nada, no me gusta", "No la conozco", y "Es una odiosa, en 'Esto es guerra' no la soportaba". Estos comentarios reflejan un descontento que, aparentemente, Johanna no había anticipado, revelando una percepción más crítica y dura del público hacia ella.

A medida que avanzaba el experimento, la situación tomó un giro positivo. Algunos lograron reconocer a San Miguel a pesar de su disfraz y, lejos de la crítica inicial, le dedicaron palabras de afecto y admiración.

Frases como "Oh, eres Johanna, qué bella", "Claro que te reconocí", "¿Cómo no voy a saber quién eres?", "Podemos tomarnos una foto", y "Eres la mejor" fueron algunas de las reacciones que recibió la actriz, mostrando que, a pesar de las críticas, todavía cuenta con el cariño y la admiración de una parte significativa del público.

¿Por qué Johanna San Miguel renunció a 'EEG'?

El reciente experimento de Johanna San Miguel llega poco después de su sorpresiva renuncia al reality show 'Esto es guerra'. La actriz se despidió entre lágrimas durante uno de los juegos del programa, agradeciendo al público y a sus compañeros por los años compartidos.

"No pensaba hacerlo en este momento, pero las circunstancias me obligan a dar un paso al costado. Muchas gracias por todo el tiempo compartido", declaró, visiblemente emocionada.

Aunque Johanna San Miguel evitó dar detalles específicos sobre su salida, mencionó que se debía a "motivos personales". Su renuncia generó diversas especulaciones entre los seguidores del programa y en los medios de comunicación. Al día siguiente, la periodista Magaly Medina aseguró en su programa que el agotamiento físico y emocional podría haber influido en la decisión de la actriz.

El experimento social de Johanna San Miguel ha dejado claro que la actriz es una figura polarizadora en la escena pública peruana. Si bien algunos la critican con dureza, otros la siguen apoyando con fervor.