Josetty Hurtado decidió responder de forma 'explosiva' y tajante en una transmisión en vivo a aquellos que cuestionan sus ingresos y su estilo de vida llena de lujos en Estados Unidos.

La conocida influencer e hija de Andrés Hurtado, quien actualmente se encuentra preso preventivamente e investigado por la justicia por presunto tráfico de influencias, no soportó más los malos comentarios hacia su forma de vida y aprovechó sus redes sociales para lanzar un inesperado mensaje a los cibernautas.

En primer lugar, Josetty, remarcó que estaba cansada de tener que estar dando explicaciones sobre la forma en que conseguía dinero y cómo llegó a vivir en el extranjero. Seguidamente, negó las afirmaciones de que tendría propiedades en zonas exclusivas como Rodeo Drive.

"Yo ya me hice americana, estoy harta, hablo por mí, soy una mujer de 37 años, adulta. Yo no le tengo que explicar nada a nadie allá. Yo vivo acá, trabajo acá, todo es acá. (...) Para empezar, no se puede vivir en Rodeo Drive, ahí solo hay tiendas. Sacan los precios de los lugares en los que he vivido. Si las propiedades cuestan, pero uno puede rentar", expresó la hermana de Génnesis Hurtado.