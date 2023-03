Jossmery Toledo se pronuncia tras conocerse la exuberante cifra que pide por una entrevista

El programa "América hoy" reveló hace unos días que el manager de Jossmery Toledo pedía 10 mil soles a cambio de una entrevista, donde hablaría sobre el polémico ampay que protagonizó con Paolo Hurtado. Sin embargo, parece que la modelo peruana cambió de opinión y en ese artículo te lo contamos.

Lejos de hablar con algún programa televisivo, Jossmery Toledo se comunicó con el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez. En el mensaje que la modelo envió al popular 'Samu' desmintió todo lo mencionado por el magazine "América hoy".

Jossmery Toledo también aprovechó en advertir a los medios de comunicación, dado a que podrían ser víctimas de estafa, ya que por el momento ella no está interesada en declarar sobre el ampay que protagonizó en Cusco con el jugador del Club Cienciano, Paolo Hurtado.

"Pueden ser estafados porque pueden depositar dinero a una cuenta que no lo es. Yo bien claro dije en 'Amor y fuego' que así me paguen lo que paguen, no voy a salir a hablar por el momento, te escribo a ti, porque no quiero declarar a ningún medio. Gracias", finalizó.