¿Paolo Hurtado encaró a Fabio Agostini tras defender a Jossmery Toledo? Chico reality responde

Se enojó. Este viernes 31 de marzo, el modelo español Fabio Agostini reveló en "América hoy" que Paolo Hurtado le envió un mensaje por redes sociales para reclamarle el por qué estaba defendiendo a Jossmery Toledo de las críticas de Magaly Medina.

Al modelo español se le preguntó: "Es mito o verdad que el 'Caballito' se comunicó contigo para cuadrarte, reprocharte y reclamarte por haber defendido a Jossmery Toledo".

Fue entonces que Fabio Agostini reveló que Paolo Hurtado le escribió por Instagram: "No pasó nada, el chico me habló, pusimos las cosas claras, hablamos cuatro cosas y ya".

"Me habló por Instagram... Todo empezó cuando respondí unas preguntas a un diario, él se molestó conmigo, me comentó si hablé eso y le dije que no hablé de él, que es su vida, sus cosas y a mí no me interesa", añadió.