Julián Zucchi confiesa que llevó terapia psicológica tras su separación con Yiddá: "Fue muy duro"

El excombatiente, Julían Zucchi vuelve a remecer la farándula nacional tras revelar que llevó terapia psicológica tras su separación con Yiddá Eslava, la madre de sus dos hijos, ya que las personas no creían que "todo fue en buenos términos" y no existió infidelidad por ninguno de los dos.

El actor de 'Sí, mi amor' brindó una entrevista con Renzo Schuller y contó que los constantes rumores de que él falló en la relación lo llevaron a buscar ayuda profesional porque su salud mental se vio afectada. Asimismo, lamentó que consideraran que todo fue un show mediático para poder ganar audiencia para el próximo estreno de su película.

"Nos separamos y no había ampay, no había problema, no había pelea. Creo que se inventaron muchas cosas que, obviamente, me terminaron dañando. Por suerte, regresé a terapia a raíz de la separación y él me dijo que limite un poco el uso de las redes sociales porque era muy duro. Yo me despertaba y tenía mil mensajes, todos hablando de mi vida, haciendo suposiciones, que Yiddá se le veía triste y que yo fui quien la dejó", contó el exchico reality.