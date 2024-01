Yiddá Eslava revela que tiene nuevo romance tras separarse de Julián Zucchi: "Los lutos son una huachafada"

La exchica reality vuelve a sorprendernos tras revelar que está nuevamente ilusionada y creyendo en el amor tras salir con un hombre, que mantiene mantener en completa reserva, ya que no pertenece a la farándula nacional.

Luego de su separación con Julián Zucchi tras 11 años de relación, la exparticipante de 'Combate' dejó boquiabiertos a todos al señalar que dio vuelta a la página, y a pesar de las polémicas que provocó su distanciamiento por el bien de sus hijos, nunca cerró las puertas al amor.

Ante los rumores de un caso de infidelidad, la actriz brindó una entrevista a 'América Espectáculos' para dejar en claro que la decisión de separarse se dio por parte de uno de los dos porque consideraba que estaban dañando su familia.

Además, explicó que ella no cree en los lutos y ahora está completamente feliz con su vida al lado de sus dos retoños, que son su principal prioridad.

"Yo lo reafirmo, nosotros estamos solteros... Él no guarda luto, yo tampoco lo guardo por si acaso. No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: '¿Volvemos o no?'. En nuestro caso, no porque tenemos las cosas clarísimas, no sentimos que el luto sea necesario", comentó la actriz.