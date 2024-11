¡Enamoradas! Leyla Chihuán reacciona a SORPRESA de Abril Cárdenas con un fuerte "TE AMO"

Leyla Chihuán y Abril Cárdenas continúan derrochando ternura en las redes sociales. La exvoleibolista no duda en manifestar lo mucho que aprecia y estima a su joven pareja, demostrando que vive a plenitud su romance con ella. Por ello, fue sorprendida por la influencer, recibiendo un rotundo "te amo" por parte de la excongresista.

Desde su cuenta de TikTok, Cárdenas compartió un video en donde se ve como decidió sorprender a la Chihuán. Esperándola en la vía pública, Abril sostenía un ramo de flores artificiales, las cuales estaban destinadas para Leyla. " Flores para quien me hizo florecer ", se lee en la descripción de su post.

Cabe destacar que el clip fue acompañado de la balada 'A Thousand Years', la cual habla sobre el amor que perdura en el tiempo. Ante tal situación, la propia exvoleibolista comentó el post en TikTok. "¡Ay Dios! Te adoro mi reina hermosa. Gracias por hacerme tan feliz", mencionó, a lo que Abril le respondió: " Te amo mi vida, espero hacerte feliz siempre ".

Leyla Chihuán y Abril Cárdenas derrochan amor en redes. (TikTok).

Leyla confiesa estar enamorada.

Durante una entrevista en el podcast de Laura Spoya, la exvoleibolista dio algunos alcances sobre cómo inicio su relación amorosa con Abril, quien trabaja en el staff de su marca y con quien últimamente se le ha visto en suma complicidad. En esa línea, Chihuán manifestó que ella es "una chica linda", con la cual está compartiendo su "vida sentimental y amorosa actualmente".

Por si fuera poco, la exvoleibolista confesó que tal experiencia le ha permitido afrontar algunas inseguridades y temores. Dada su condición de personalidad pública, temía que sea expuesta a las críticas; no obstante, los sentimientos que siente hacia la joven son tan fuertes que, a estas alturas, solo le importa disfrutar junto a ella.

"Yo siento que estoy enamorada. Me siento bien, tranquila. No estoy apurada, no tengo prisas, hago mis cosas, no me fastidia, no está encima todo el día", mencionó, destacando las cualidades de su pareja.