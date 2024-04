Abuelo envía todos los días un mensaje de buenas noches a su hija fallecida: "Amor infinito"

24/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso conmovedor, como el compartido en TikTok, donde un abuelito se sienta a diario a enviar mensajes al WhatsApp de su hija fallecida, en un intento de demostrar que siempre la tiene presente.

Muchos padres tratan de garantizar el bienestar de sus hijos y ser sus mayores confidentes sin importar la edad que tengan. Es por ello, que la pronta partida de uno de ellos es desgarrador para sus progenitores, quienes con el corazón destrozado hacen todo lo posible para recordarlos.

Recuerda a su hija fallecida

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Eli González decide compartir con sus seguidores de la famosa plataforma china que descubrió que su abuelo mantiene una conversación con su hija en su celular, pero hay un pequeño detalle: ¡está muerta!

En las imágenes se puede ver al hombre de avanzada edad poner diariamente "Buenas noches, querida Montse", acompañado del emoji de un corazón rojo todos los días. Según se reveló, la hija falleció en el 2019 y tras intentar superar la pérdida, el abuelo tiene este gesto lo tiene desde principios de junio del 2022.

"Cuando coges el móvil de tu abuelo y descubres que cada día le manda un mensaje de buenas noches a su hija que está en el cielo. El amor por un hijo alcanza multiversos", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 3.4 millones de reproducciones en TikTok.

En la escena se ve que Eli empieza a subir los mensajes de la conversación y, literalmente, no hay un solo día que su abuelo no se olvide de darle las buenas noches a su querida hija, con el corazón destrozado por no poderla tener a su lado.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y asegurar que la muerte de un hijo es una etapa dolorosa y difícil de superar. Asimismo, otros usuarios indicaron que tanto los padres como hijos deberían siempre apreciar cada momento juntos en vida para no tener "remordimientos".

"Me acabas de romper el corazón, un gesto bonito las mamás no conocemos fronteras ni el miedo un beso muy fuerte a tu abuela y otro al cielo", "estoy seguro de que todos llegaron", "es un amor infinito, no hay límites ni barreras", "estoy segura de que llegaron al cielo", "no tenía planeado llorar hoy día", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un abuelito se sienta cada día a mandar un mensaje de buenas noches a su hija fallecida.