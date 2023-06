¿Karla Tarazona incursiona en OnlyFans? La conductora de TV hace sorprendente revelación

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No descarta la posibilidad de unirse la plataforma de contenido de pago. Karla Tarazona fue invitada por Magaly Medina a su programa de ayer 15 de junio, y después de la emisión de una nota, la conductora asombró a todos con la revelación que estaba considerando unirse a OnlyFans.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

El sorprendente comentario de la conductora de "Préndente" fue en el contexto que Magaly estaba presentando una nota sobre Lesly Reyna y su nuevo oficio en la plataforma de contenido de pago. "Estoy escuchando lo de Only Fans y puede ser ah, puedo abrir maduritas en su punto", dijo Karla.

En seguida, explicó que si llega a hacer ese tipo de contenido, sería solo por el tema económico. "Si pagan así, imagínate". agregó.

Después de esto, Magaly no se quedó callada, pues le explicó que muchas personas empiezan haciendo contenido sexy o erótico, pero poco a poco van subiendo el voltaje de las fotos e imágenes, esto según pedido de los suscriptores.

"Empieza suavecito y de ahí ya poco a poco. El público masculino te va pidiendo más cosas, más eróticos casi porno, que le hagas show privados", expresó la pelirroja.

Después de esto, Karla sorprendió que alguna vez estuvo interesada en incursionar en la forma plataforma azul, pues tiene que generar ingresos para mantener a sus hijos.

"En un momento dije y OnlyFans o sugar y me puse a entrenar a ver cuál me liga", concluyó entre risas.

Karla opina sobre la nueva relación de Rafael Fernández

En el mismo programa. , la conductora de ''Préndete'' no dudó en reflexionar acerca de su situación sentimental luego de qué Medina le preguntará por qué no funcionó su relación e incluso reveló que gracias a la terapia que ella pudo notar que la situación con su expareja, el empresario Rafael Fernández, no podía continuar.

''Fueron muchas circunstancias, muchas cosas. Al final, siento que la terapia que cada uno hizo, por mi parte, que fue sincera, me hizo abrir mis pensamientos, sentimientos y me hizo dar cuenta que la situación no podía más", comentó Tarazona.

Al finalizar la entrevista, la Tarazona no esperó que la 'Urraca' le recuerde a su expareja, Rafael Fernández, por lo que no tuvo más remedio que dedicarle unas palabras, luego de enterarse de que ya tenía nueva pareja.

''La verdad que todos sean felices, cada quien tiene lo que merece se acabó. El tiempo siempre da las mejores respuestas, Magaly", expresó la conductora de ''Préndete''.

De esta forma, tras la entrevista queda demostrado que Karla Tarazona ya dejó en el pasado la relación que tuvo con el 'huevero', pero también sorprendió a todos con su revelación que alguna vez estuvo pensando unirse a OnlyFans.