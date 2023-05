Karla Tarazona sobre infidelidad a 'Cuto': "Es muy complicado reconstruir una relación"

El futbolista de la U, 'Cuto' Guadalupe, ha estado en el ojo de la tormenta estos últimos días debido a la infidelidad de su esposa, Charlene Castro; y diversos personajes del medio se han pronunciado sobre el tema, entre ellos la conductora de televisión, Karla Tarazona.

Como se recuerda, el exdefensa de Universitario de Deportes convocó a una conferencia de prensa al día siguiente del ampay, por lo que muchos medios cubrieron el evento y hablaron del tema en su programa, entre ellos estuvo "Préndete" que es conducido por Tarazona y 'Metiche'.

Según la exesposa del 'huevero', el personaje de la fe habría aprovechando el escándalo en que se vio envuelto, para promocionar sus restaurante, pues informaron que ha recibido masiva exposición mediatica en los últimos días.

Por otro lado, la también influencer resaltó que el expelotero habría intentado hacer la de Shakira; "Los hombres ya no lloran, los hombres facturan", pues como se recuerda, Cuto salió a decir que perdonó a su esposa para luego viajar a Miami, donde se ha encontrado con varios amigos.

Karla Tarazona no solo habló sobre la exposición medicatica que el restaurante de 'Cuto' ha tenido estos días, sino también sobre el estado emocional por el que el expelotero habría pasado después de enterarse de la infidelidad de Charlene Castro, pues ambos tenían un matrimonio aparentemente feliz e hijos de por medio.

"Quizá no era el momento de que él saliera a hablar y esperar unos días a que tengas las ideas más claras y hablar, pero salir en esta situación es complicado. A veces lo que sale de tu boca, no lo piensa tu cabeza. Es muy complicado reconstruir una relación cuando ya no hay lealtad". finalizó.