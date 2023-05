¡Un regalazo! Karla Tarazona fue sorprendida por misterioso galán en su cumpleaños

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora Karla Tarazona celebró su cumpleaños número 40 el pasado jueves 18 de mayo, por lo que recibió muchas sorpresas por parte de la producción de su programa 'Préndete', el cual se emite por Panamericana Televisión, además un misterioso galán le habría hecho llegar un presente que no pasó desapercibido.

Saldría con misterioso galán

Durante el programa, 'La Tarazona' fue agasajada por todos sus compañeros, pero lo que más llamó la atención fue el arreglo de girasoles que recibió, según Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche', por parte de quien sería su nuevo romance a varios meses de encontrarse divorciada del empresario Rafael Fernández.

Emotivo video

Luego de haber sido sorprendida por su supuesta nueva pareja, la producción de 'Préndete' emitió un video que pasaba imágenes de todos sus logros y éxitos obtenidos a lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo, inclusive mostraron imágenes de su último emprendimiento, un negocio de polos.

"De los errores no se arrepiente, sino se aprende. A mí me pueden decir de todo, menos que soy una mala madre", dijo Tarazona durante su programa 'Prendente'.

Por otro lado, la conductora del programa matutino, no dudó en mostrarse agradecida con sus compañeros de trabajo por apoyarla en los momentos buenos y malos que pudo atravesar durante estos últimos meses. Además, sus hijos también le enviaron un video saludándola por su día.

Karla Tarazona se va a Argentina para celebrar su cumpleaños

La Tarazona comentó que viajaría a Argentina para celebrar su cumpleaños, esto luego de haber pasado la medianoche con sus hijos y haber cumplido con sus compromisos con el programa durante la mañana.

''Me voy a Argentina con unas amigas. Solo me voy cuatro días porque tengo que trabajar y continuar con mis responsabilidades de mamá. Además, merezco un relajito, una vez al año no hace daño'', comentó al medio local Trome.

Está en su mejor momento

La conductora Karla Tarazona, asegura que se encuentra en su mejor momento y además aclaró que no necesita de 'colágeno', pues recalcó que los chicos menores no son su tipo de hombre.

''Me siento en la mejor etapa como mamá y mujer. Quizá no tengo pareja, pero en algún momento llegará. Eso (tener pareja) es lo que menos me preocupa ahora'', añadió.

No cabe duda que Karla Tarazona pasa por un buen momento, no solo en el ámbito laboral sino también con sus hijos, por lo que no se encuentra apresurada de iniciar un nuevo romance; sin embargo, el presente que recibió en su cumpleaños por parte de un supuesto galán que sería su nueva pareja, la dejaría en descubierto.