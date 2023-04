Tiktoker ataca en vivo a Karla Tarazona: "Deberías dedicarte a trabajar, en vez de pedirle plata a tu exmarido"

Karla Tarazona vivió un momento incómodo durante la última emisión del programa "Préndete", que conduce junto a el popular Metiche; esto después que tiktoker que estaba como invitado le dijo que mejor que dedique a trabajar, en vez de estar pidiéndole dinero a su exesposo (Leonard León) para mantener a sus hijos.

Cabe resaltar que entre los invitados estaban Susy Díaz, Flor Polo, Toñizonte; quienes se tomaron con humor el comentario dle joven. "Es parte de la producción", dijo Toñizonte, "¿Qué pasó? lo veo y no lo creo (...) mas respeto con la conductora" dijo Susy Díaz.

La exesposa de Leonard León, también tomó el comentario con humo, pues solo atinó a decir "Voy a hablar en el juzgado, esos son procesos que se manejan en un juzgado". ante esto, el tiktoker solo respondió "las cosas hay que decirlas como son, Karla".

Cabe resaltar que Karla Tarazona nunca tomó el comentario de mala manera, pues en todo momento se mostró tranquila y calmada, demostrando así que posiblemente esos comentarios no la afectan o que quizá la broma estaba dentro de la pauta del programa.

El clip fue subido a diversas plataformas de redes sociales, en especial Tiktok, donde muchas personas dejaron sus comentarios, la mayoría de ellos apoyando a Karla Tarazona.

"Admira la compostura de Karla, yo sí me enojo", "Es obligación de los padres mantener a sus hijos, no es para las madres el dinero", "Buena reacción de Karla mis respetos", "Seguro que es amigo de Leonard porque no sabe nada", son comentarios que se leen en TikTok.