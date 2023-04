Mujer desata las risas al confesar que le encanta el chisme: "Me dicen la metiche"

23/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se dice que el ser humano está programado para fascinarse por el chisme; y una señora, que se hizo viral en TikTok, lo ha confirmado. En una entrevista, una mujer reveló que le encanta el cotilleo por una pelicular razón que te contaremos en esta nota.

Mujer confiesa el por qué le gusta el chisme

En una entrevista para un medio de comunicación, la reportera le consultó a una señora su opinión sobre el chisme. La mujer, cuya identidad sigue siendo desconocida, sorprendió con su respuesta: "A mi me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche".

La respuesta de la mujer sorprendió a los presentes y también desató las risas en otros. Pero eso no fue todo, la reportera quiso saber el por qué a la mujer le gustaba el chisme y preguntó: "¿Por qué le gusta, señora?". "Porque vivo sola entonces, pues en algo me tengo que entretener", replicó la fémina.

La comunicadora volvió a realizarle otra pregunta. Esta vez le consultó si "había metido a alguien en algún chisme" y la mujer respondió: "No, me gusta escuchar pero soy muy reservada".

Al ver que la mujer le estaba generando mucho rating, continuó con ella y le consultó su opinión sobre quiénes cree que sean más chismosos. "Son iguales, son iguales. Los hombres un poco más, yo lo digo por experiencia, es que casi siempre he estado entre hombres", respondió la señora.

De acuerdo a lo mencionado por la mujer, los hombres son los que más chismean y, cuando se juntan, "hablan de todo el mundo, principalmente de sus mujeres o de sus novias".

Las reacciones del video viral de TikTok

El video desató las risas de los usuarios en TikTok. Hasta el momento, suma más de 10 millones de visualizaciones y casi 2 millones de me gusta. La publicación también ha generado una gran cantidad de comentarios.

"¡Y quien diga que no miente!, "Ahora entiendo por qué mi tía es así", "Aunque no viva sola", ella me representa al 100%", "La doña me representa", "Yo de vieja", "Por lo menos es honesta", "El chisme es vida", fueron algunos comentarios.

Como criaturas sociales, estamos programados para la conexión. Y, a veces, los chismes pueden proporcionarnos una sensación de vínculo que todos atraemos, independientemente de si la conversación es positiva o negativa.

Algunos expertos ven los chismes como evidencia de aprendizaje cultural, donde aprendemos lo que es socialmente aceptable y lo que no lo es.