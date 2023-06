Karla Tarazona sobre la nueva pareja de Rafael Fernández: "Cada quien tiene lo que merece"

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa ''Magaly TV, La Firme'', Karla Tarazona causó revuelo tras presentarse en el set y ser entrevistada por Magaly Medina pues, juntas analizaron las últimas rupturas de los personajes de la farándula y además, hablaron de la expareja de la locutora, el empresario Rafael Fernández.

La terapia le abrió los ojos

Al inicio, la conductora de ''Préndete'' no dudó en reflexionar acerca de su situación sentimental luego de qué Medina le preguntará por qué no funcionó su relación e incluso reveló que gracias a la terapia que ella pudo notar que la situación con su expareja, el empresario Rafael Fernández, no podía continuar.

''Fueron muchas circunstancias, muchas cosas. Al final, siento que la terapia que cada uno hizo, por mi parte, que fue sincera, me hizo abrir mis pensamientos, sentimientos y me hizo dar cuenta que la situación no podía más", comentó Tarazona.

Le desea lo mejor

Al finalizar la entrevista, la Tarazona no esperó que la 'Urraca' le recuerde a su expareja, Rafael Fernández, por lo que no tuvo más remedio que dedicarle unas palabras, luego de enterarse de que ya tenía nueva pareja.

''La verdad que todos sean felices, cada quien tiene lo que merece se acabó. El tiempo siempre da las mejores respuestas, Magaly", expresó la conductora de ''Préndete''.

Karla respaldó a Ale Venturo

En medio de una entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona confesó que la situación que atraviesa actualmente Ale Venturo, le recuerda mucho a lo que vivió con Christian Domínguez, pues ella también se separó cuando recién había dado a luz.

"Me da pena porque hay una criatura de por medio. No te imaginas lo doloroso que es para una mujer pasar el proceso de una separación con un bebé muy pequeño. Una separación es muy fuerte. Ale recién ha dado a luz, es una mamá que está dando de lactar y este tipo de situaciones la puede perjudicar", precisó al medio.

Además, tras ser consultada sobre cuáles son las actitudes de alerta que debe notar una mujer para saber si su pareja le está 'jugando mal', indicó: "Hay muchas. Una se da cuenta, pero cuesta aceptar que alguien te está siendo desleal, sin embargo, los hombres son muy notorios".

No cabe duda que, Karla Tarazona se encuentra pasando por un gran momento respecto a su vida personal; sin embargo, esto no evitó que la 'Urraca' le recuerde a su exesposo, Rafael Fernández, quien actualmente tiene una nueva pareja.