¡Amor de antaño! Pareja de abuelitos sorprenden con sus mejores pasos de baile de huayno

¡Un gran amor! Muchas parejas tratan de demostrar su amor de distintas formas tanto en la intimidad como delante de todos sus conocidos. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, conmovió a más de uno por la gran pasión que demostraba una pareja de abuelitos en la pista de baile.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que dos abuelitos se encuentran rodeados de varias personas y ellos, en el centro, comienzan a sonreír y mirarse de forma tierna, mientras sacan a relucir sus mejores pasos de baile al ritmo de un huayno.

"Vaso de cristal" de Zenobio Dagha Sapaico, es la famosa canción que suena de fondo y que hizo que esta adorable pareja demuestre a todos que no hay límite de edad para divertirse y amar con gran intensidad.

"Noche de luna era aquel momento, me hablabas cosas lindas, quiero oírte otra vez. Háblame despacito, dímelo en secreto, eso si no me gusta que en voz alta me hables", se escucha decir en el video de 16 segundos de duración.