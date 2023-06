Ale Venturo niega reconciliación con Rodrigo Cuba tras ampay juntos

15/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado miércoles, 14 de junio, durante la emisión de ''Magaly TV, La Firme '', la conductora mostró unos chats que corresponden a una conversación entre uno de sus reporteros y Ale Venturo, en la cual, la influencer señala que no ha regresado con el padre de su segunda hija, Rodrigo 'Gato' Cuba.

Lo descarta

A las semanas de que ambos anunciaran su separación, el programa de la 'urraca' volvió a captar a Ale Venturo junto a Rodrigo Cuba, pasando la noche en el departamento del futbolista, situación que encedió los rumores de una posible reconciliación.

Cabe precisar que, ninguno había salido a confirmar como se encontraban actualmente llevando su relación; sin embargo, Ale Venturo decidió salir al frente y compartir detalles de lo que venía ocurriendo al reportero de Magaly Medina, asegurando que no ha vuelto con el jugador de Sport Boys.

"Ven al programa", le dice el periodista de la 'Urraca'. "Estás loco tú, solo me da risa la limpiadasa de tu amiga (Gianella Rázuri) (...) Pero yo no he vuelto (con él)", respondió la dueña de ''La Nevera Fit''.

Seguidamente, Ale reveló que, es el futbolista quien se encuentra arrepentido y desea retomar su relación con ella.

"Que esté arrepentido es otra cosa (...) Falta mucho pan por rebanar, amigo. Buenas noches", escribió Ale Venturo al reportero.

No cree en palabras de Gianella Rázuri

La 'Urraca' mostró en televisión nacional la conversación entre su reportero y Ale Venturo, quien no dudó en responder sarcásticamente respecto al ampay que involucra a su expareja Rodrigo Cuba y la modelo Gianella Rázuri, pues según la modelo, ellos solo fueron a su departamento para 'tomar una copa de vino'.

"Mejor sal y di que ella y Rodrigo subieron a jugar Monopolio, o que él le prestó su baño. Te juro que esa tipa es de lo peor", respondió Ale al 'urraco' de Magaly Medina.

Posterior a ello, el reportero le recordó a Ale que la modelo Gianella Rázuri no se sentía afectada por la opinión de la empresaria, puesto que sabe bien lo que pasó ese día entre ella y el futbolista.

"Y es que una cosa es lo que piense yo y otra lo que sé yo. Aparte, sabemos que a ella le encanta la cámara, entonces quiso aprovechar el momento", fue la respuesta de Ale Venturo sobre la modelo del Miss Perú Universo.

Sin duda, las revelaciones de Ale Venturo sobre una supuesta reconciliación confirmaron que a pesar de las salidas que tiene con Rodrigo Cuba, ella aún no tiene interés en regresar a los brazos del futbolista.