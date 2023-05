Karla Tarazona tendría romance con empresario: "Que no les sorprenda si me ven con alguien"

La presentadora de TV, Karla Tarazona, no descarta volver a enamorarse y mucho menos le cierra las puertas al amor, pues en una reciente entrevista advirtió que podría tener romance con un misterioso empresario, pero qué de momento lo mantendrá en reserva, por experiencias pasadas.

La periodista que la entrevistó, le consultó si el nombre de su nuevo galán contiene las inciales G. M, a lo que la influencer respondió con una breve evasiva.

"Ya aprendí a no decir nada de mi vida amorosa. Si en algún momento me ven caminando o agarrada de la mano de alguien, no hay ningún problema. Estoy soltera y en algún momento encontraré el amor, pero mientras que no esté segura de algo... no pienso presentar a nadie. Lección aprendida", dijo