¿Le cerró las puertas al amor? Karla Tarazona habla sobre tener una nueva pareja

Karla Tarazona celebró su cumpleaños numero 40 el 18 de mayo, asimismo esta reunión se realizó junto a de sus seres queridos. En ese sentido, las cámaras de "Magaly TV: La Firme" la visitaron en su casa para compartir los momentos especiales junto a ella.

En dicha entrevista, la conductora de radio y televisión reveló que lo mejor que pudo hacer fue tener contacto cero para superar correctamente a su expareja, con quien estuvo más de dos años y le dijo el 'si' en el altar.

Ante esta interrogante, la reportera de Magaly Medina le consultó sobre la posibilidad de volver a enamorarse o casarse en el futuro si se le presenta un buen hombre a su vida.

"No sé si llegar al extremo de casarme. En algún momento conoceré a alguien que corresponda a lo que yo doy. Para mí la lealtad es primordial y en esta etapa de mi vida la paz y la tranquilidad no son negociables" , expresó.

'La Tarazona' cumplió 40 años y celebró su día en la cabina de una conocida radio de salsa, donde sus compañeros la saludaron y le manifestaron su cariño de muchas formas. En ese sentido, llevaron al cantante Álvaro Rod para que su felicidad sea completa.

Lo que nadie imaginó fue que la conductora rompería en llanto al escuchar el tema "Escúchame, mi amor" que interpretó el artista en plena cabina, pues recordó a uno de sus hijos.

Karla fue agasajada por todos sus compañeros del programa de televisión en el cual trabaja, pero lo que más llamó la atención fue el arreglo de girasoles que recibió.

Según Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche', el regalo de Karla seria un detalle de su nuevo romance a varios meses de encontrarse divorciada del empresario Rafael Fernández.

La conductora Karla Tarazona, asegura que se encuentra en su mejor momento y además aclaró que no necesita de 'colágeno', pues recalcó que los chicos menores no son su tipo de hombre.

''Me siento en la mejor etapa como mamá y mujer. Quizá no tengo pareja, pero en algún momento llegará. Eso (tener pareja) es lo que menos me preocupa ahora'', añadió.