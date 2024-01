Katia Palma arremete contra Johanna San Miguel por su pasado: "Morán te rescató de las cenizas"

La polémica entre Johanna San Miguel y Katia Palma siguió en aumento durante la última edición del programa de 'Esto es Guerra', donde la nueva integrante del reality no dudó en defenderse recordándole a la popular 'Queca' su paso por el canal de competencia.

Una nueva disputa se dio cuando la 'Mamá Leona' trató de minimizar la presencia de los miembros del equipo de los 'combatientes', insinuando que se habían quedado sin trabajo antes de unirse al programa. Eso provocó que la actriz cómica le recordara su participación conjunta en el programa de canto e imitación 'Yo Soy'.

"Pero puedes decir mi nombre tranquilamente, Katia, no me tengas miedo. (...) Di mi nombre, mi nombre es Johanna San Miguel, la pionera de EEG, que gracias a mí has resucitado, si no hubiera hablado de ti, no estuvieras parada acá al costado", comentó primero Johanna sin esperar la insólita respuesta de su compañera en la conducción del programa.