Katia Palma responde a Johanna San Miguel: "En ningún momento la he considerado competencia"

¡Al fin rompió su silencio! Katia Palma se animó a responderle a la conductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel, luego de que en pleno programa en vivo, ella rompiera una foto en la que aparecían juntas y sonrientes.

Esta situación inició tras las revelaciones por parte de la popular 'Queca', quien aseguró que Katia la había tratado mal en el recordado programa de imitación ''Yo Soy''.

Una reportera del programa ''Amor y Fuego'' se comunicó con la actriz y bromeó con ella, pues se atrevió a preguntarle si estaba viendo el reality de competencias del canal 4, por lo que le respondió también de forma irónica, asegurando que estaba sintonizando su novela a esa hora; sin embargo, luego se pronunció acerca de las acusaciones hechas por Johanna.

"No entiendo, o sea, ¿qué es tratar mal para ti? Es empujar, no hablarle, decir: ya todos almorzamos menos ella. Eso es tratar mal ¿no? Entonces yo también estoy con una interrogante, pero cada uno con su rollo" , comentó a la reportera de ''Amor y Fuego''.

Además de ello, recalcó que no tiene malos recuerdos de su paso por ''Yo Soy'' junto a Johanna San Miguel. A su vez, también se preguntó por qué la conductora no se retiró del programa y se quedó por dos años, si estaba recibiendo esos supuestos maltratos.

"Yo en ningún momento la he considerado competencia, es más, yo he admirado a todo el elenco de ''Pataclaun'' toda mi vida, entonces, yo no sé de qué está hablando de verdad... debe ser el huevo pues... el huevo de años que tiene" , bromeó Katia en referencia a los años de la popular 'Queca'.

Finalmente, se pronunció respecto al último show de Johanna San Miguel en su programa de competencias cuando rompió en pedazos una foto en la que salía ella misma, Katia Palma y Christian Rivero, por lo que no evitó mostrar su incomodidad.

"Uno se puede enterrar sola, una cava su propia tumba a veces cuando ya es una cosa obvia. Yo no me voy a tomar el tiempo de llamar y preguntarle, 'oye, qué pasó', porque ya estamos viejas... ese odio que ella tiene hacia mí, yo no sé de verdad, no puedo meterme a su cabeza pues", agregó la actriz y exconductora Katia Palma.