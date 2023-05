Katia Palma y su espectacular cambio de look que sorprendió las redes: "Se parece a Karen Schwarz"

Katia Palma ha conseguido convertirse en una de las figuras más queridas de Perú. Recientemente compartió su radical cambio de look en su cuenta oficial de Instagram. La transformación de apariencia que la actriz cómica ha experimentado ha llevado a que sea confundida con la modelo Karen Schwarz.

Su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión le ha permitido construir una exitosa carrera y ganar una amplia base de seguidores que aprecian su labor y su sentido del humor.

Además, como jurado en los programas de talento transmitidos por Latina, como "La voz Perú" y más recientemente en "Duelo de campeones", ha logrado posicionarse masivamente. En este último formato, los ganadores de "Yo soy", "Perú tiene talento" y "La voz" compiten entre sí por el gran premio.

En la fotografía, la presentadora, quien acostumbra compartir contenido a través de fotos, videos y publicidad, aparece luciendo un elegante vestido negro con detalles brillantes y una espalda descubierta. Esto ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores de Instagram, que van desde elogios hasta comparaciones.

Katia Palma es confundida con Karen Schwarz

Katia Palma concedió una entrevista a la periodista Verónica Linares en la que compartió sus sentimientos hacia su cuerpo desde su juventud. Además, la actriz cómica reveló que ha recurrido a cirugías estéticas en varias ocasiones para modificar su apariencia.

"Uno siempre quiere verse bien. Me jalé un poquito. Claro que me dio miedo (...) (Esperé para hacerme la lipo porque) me gusta cómo me veía hasta que ya, dentro de tus cuatro paredes, dices 'hay algo que no está funcionando'. Es ahí cuando hago mi unipersonal. Un rollo mental también es importante contar; entonces, caía preciso, y yo estaba contando mi vida", dijo.