Korina Rivadeneira rompe su silencio en redes tras sentencia de prisión suspendida contra bailarín húngaro

La modelo venezolana Korina Rivadeneira rompió su silencio y lanzó un comunicado en sus redes sociales tras conocer la sentencia de dos años y seis meses de prisión suspendida contra el bailarín húngaro que se sobrepasó con ella en 'Dioses del Circo', en Surco.

El Poder Judicial condenó al bailarín húngaro identificado como Attila Vajda Zoltan por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de la esposa de Mario Hart.

Además, la instancia judicial le impuso el pago de S/10 mil de reparación civil y resaltó que la sentencia está sujeta a reglas de conducta que el bailarín deberá cumplir o caso contrario podría ir a un penal. En ese marco, la modelo venezolana usó su cuenta de Instagram para lanzar un inesperado comunicado y expresar lo que sintió durante la audiencia de hoy, 24 de julio.

En primer lugar, Korina señaló que ver al húngaro pedirle disculpas en medio de lágrimas, hizo que se quebrara, ya que era algo que ella esperaba que tanto él como los responsables del circo hicieran desde un inicio, antes de que se realizara la denuncia.

Asimismo, la modelo sostuvo que "se hizo justicia", pero no podía dejar de empatizar con el también conocido como 'Tyler' por su condición de extranjero, quien ahora deberá estar alejado de su hija de 9 años de edad, mientras cumple su condena.

"Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija en quien sabe cuánto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse", agregó Korina Rivadeneira en su comunicado.