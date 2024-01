¿Se cancela la boda? Said Palao fastidiado por peculiar acción de Alejandra Baigorria

24/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria al proponerle matrimonio durante su viaje a Tailandia. Y aunque en los últimos días se mostraron bastante emocionados por su compromiso, una peculiar acción de la rubia alteró al chico reality ¿Se cancela la boda?

¿Boda cancelada?

El integrante de 'Esto es Guerra' utilizó sus redes sociales para compartir un momento bastante íntimo con Ale Baigorria, aprovechando además en hacerle un fuerte reclamo ante todos sus seguidores.

Al parecer, la situación inició porque Said se percató que la popular 'Gringa de Gamarra' no llevaba puesto el anillo de compromiso que este le dio a inicios de 2024 cuando viajaron al continente asiático.

"Dos cosas. Uno: ¿Dónde está mi anillo? y dos: ¿Qué haces con mi polo?" preguntó en un primer momento el influencer.

Said Palao confronta a Alejandra Baigorria.

En esa misma línea, le increpó la ausencia de la sortija que habría costado alrededor de 30 mil dólares.

"Amor, ¿el anillo? (...) Antes, el anillo ¿cuándo? ¿El anillo pa' cuando?", agregó.

La contundente respuesta de Ale

Enseguida, la empresaria afirmó que no podía practicar deporte con el anillo puesto. Además, lanzó tremendo dardo a sus detractores, quienes constantemente estarían incomodándola con su reciente compromiso por Said.

"No puedo ir a hacer deporte con el anillo (...) Estás como la gente en Instagram, que si tengo el anillo y ando con el anillo, que todo el rato quiero enseñar el anillo. Y si no tengo el anillo, que ¿Qué pasó con el anillo? No jod...", señaló bastante incómoda.

Alejandra Baigorria y su contundente respuesta a Said Palao.

¿Su boda será televisada?

Debido a que muchos de sus fanáticos se preguntan por la fecha en la que la empresaria y el modelo contraerán matrimonio, Baigorria decidió dar una reciente entrevista para 'América Espectáculos', donde no dudó en revelar detalles de su gran sueño.

Según sus propias palabras, no descarta que su matrimonio vaya a ser televisado como el de Natalia Vértiz y Yaco Eskenazi.

Asimismo, restó importancia a los comentarios que muchos empezaron a lanzarle tras conocer los grandes planes que tiene para día donde unirá su vida eternamente a la del actual competidor de 'EEG'.

"No sé si televisada, pero supongo que así sea televisada o no igual la van a sacar. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo sí quiero a lo grande y a mi no me molesta que sea televisada. Que rajen lo que tengan que rajar, a mi no me importa mientras yo sea feliz", señaló al medio.

No cabe duda que, por el momento, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no se cancelará; sin embargo, ello no impidió que el chico reality se moleste al ver a su novia sin el anillo de compromiso.