¡La destruyó! Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras críticas por su boda

Recientemente, Magaly Medina despotricó contra Alejandra Baigorria luego de que dijera que, desde hace 15 años, sueña con llegar al altar y se mostró muy emocionada al estar cerca de cumplir uno de sus deseos.

La 'Urraca' reveló sentir lástima por la empresaria y aseguró que siendo tan joven y exitosa no debería estar 'desesperada' por casarse. Por esta razón, la afamada 'Rubia de Gamarra' no dudó en responderle. Entérate qué le dijo.

Durante una entrevista con un conocido programa de espectáculos, Alejandra Baigorria reiteró su felicidad por estar a punto de cumplir su sueño que es casarse.

Tras ello, fue consultada sobre las recientes declaraciones que emitió Magaly Medina, en las cuales tuvo ácidos comentarios hacia ella. La modelo lamentó que la conductora de TV la ataque de esa manera y mencionó que este tipo de críticas pueden afectar a muchas mujeres.

"Me parece demasiado que una mujer esté atacando a una mujer de esa manera, no solo por mí, a mi no me importa, pero hay muchas mujeres que no tienen esa fortaleza y pueden entrar en una depresión porque es una presión social bastante fuerte. Yo antes sí lloraba pero ahora ya me doy cuenta de la calidad de persona que es cada quien y no me importa. Y esa palabra 'desesperada', si yo estuviera desesperada por casarme, tener un hijo, ¿ustedes creen que no lo hubiera tenido?... yo he tenido dos anillos en el dedo y no me he casado por decisión propia", se defendió.