¡La destruyó! Leslie Shaw fulmina a Flavia Laos: "Le vacila jugar a la cantante"

Leslie Shaw está pasando por un momento de auge, tras sacar su nuevo tema y ser considerada como una de las artistas urbanas del momento. Tras ser preguntada sobre si haría colaboraciones con Flavia Laos, no dudó en atacarla, diciendo que la actriz juega a ser cantante, dejando declaraciones sorpresivas sobre la mujer que está enfocada en sus proyectos personales.

Después de estrenar su nuevo tema, 'Tal para cual parte 2', Shaw fue consultada por los micrófonos de América TV sobre si estaría dispuesta a hacer en este momento ciertas colaboraciones con otros artistas. Entre las personas mencionadas estaban Micheille Soifer y Laos, con quienes han tenido un roce en algunas ocasiones. Al parecer con Soifer no tendría ningún problema, reconociendo el talento de la peruana, sin embargo, con respecto a Flavia no tendría palabras positivas sobre su nuevo videoclip, 'Si se nos da'.

En sus declaraciones también aclaró que no le gustaría ser recordada como una influencer, pues ella ha hecho varias cosas por las que se ha de sentir única, distinta a los demás, y no ser solo una mujer linda como las miles de chicas bonitas que hay.

"No, no me gustaría que me cataloguen como influencer. Yo siempre he luchado para diferenciarme, para ser única, original y ella no me trae nada nuevo", aclaró.