Leslie Shaw no descarta colaboración musical con Michelle Soifer: "Puede ser"

02/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw y Michelle Soifer han enterrado sus diferencias durante la última presentación de la cantante urbana en 'Esto es guerra', quien lamentó no haber coincidido con 'Michi' en el escenario y expresó la posibilidad de una colaboración musical, dejando atrás sus problemas.

Reconciliación y posible colaboración

Leslie Shaw expresó su reconciliación con Michelle Soifer y no cerró las puertas a una futura colaboración musical. La cantante urbana, al parecer, está dispuesta a dejar atrás cualquier desacuerdo y explorar nuevas oportunidades creativas con la popular 'Michi'.

La pregunta sobre esta inesperada alianza musical fue respondida por Leslie Shaw con un misterioso " ¿Quién sabe, no? Puede ser. No, no sé. Yo estoy feliz haciendo música con quien venga ".

Proyección internacional para Michelle

Opinando sobre el futuro musical de Michelle Soifer, Leslie Shaw no escatimó en elogios. Considera que la talentosa participante de 'Esto es guerra' podría alcanzar proyección internacional con el respaldo de un productor y una disquera adecuados.

Leslie Shaw destacó el potencial artístico de Michelle Soifer y sugirió que, con los elementos correctos, podría conquistar audiencias más allá de las fronteras peruanas.

"Ella va ir subiendo de niveles porque ella es talentosa, yo no he dicho que no. Yo creo que si consigue un mejor productor y una mejor disquera, creo que podría tener proyección internacional", precisó Leslie Shaw.

Leslie descartó cantar con Mario Hart

La entrevista no solo reveló la reconciliación con Michelle Soifer, sino también el firme posicionamiento de Leslie Shaw respecto a su expareja, Mario Hart. Ante la pregunta sobre la posibilidad de colaborar nuevamente con el cantante urbano, la 'Rubia' fue tajante. Criticó el videoclip del 'Chato' y afirmó que no aceptaría colaboraciones sin una compensación adecuada.

"Yo no creo que él pueda bajar lo que yo cobro por feat porque si ni siquiera pudo invertir en un buen videoclip porque vi que hizo un videoclip horroroso. Yo no hago feat por canjes. ¡Avisando! Otros artistas me dicen para hacer canciones y yo les digo: 'Ya pues, ¿cómo es?'" explicó Leslie Shaw, dejando claro que su colaboración tiene un valor que no está dispuesta a rebajar.

No colaboraciones gratuitas

Shaw reafirmó su postura sobre colaboraciones gratuitas, destacando que no está dispuesta a trabajar sin una compensación adecuada. Explicó que, aunque está abierta a trabajar con otros artistas, la calidad y la trayectoria musical son factores determinantes.

Insistió en que, si bien está dispuesta a explorar nuevas colaboraciones, su trabajo y el de su equipo deben ser reconocidos y remunerados. "Pero si viene un artista que no lo conoce ni su mamá obviamente que me tienen que pagar porque tengo que pagar a mis bailarinas, maquillaje y ropa. Nada es gratis", puntualizó.

Sin duda, la reconciliación entre Leslie Shaw y Michelle Soifer ha sorprendido a muchos, abriendo la puerta a una posible colaboración musical.