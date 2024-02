Pamela Franco hace mea culpa sobre su relación con Christian Cueva: "Pido disculpas a Pamela López"

Pamela Franco dejó boquiabiertos a todos al reconocer en vivo que conoció y que se involucró en una relación sentimental con Christian Cueva. Este lunes 12 de febrero, la cantante estuvo como invitada en 'Mande Quien Mande' y abrió su corazón en medio de su conversación con María Pía Copello. La cumbiambera se quebró al pedir disculpas a Pamela López, todavía esposa del futbolista. Como se recuerda, hace unos días, la cantante fue acusada de haber tenido una relación clandestina con el pelotero, a quien negó conocerlo en más de una oportunidad.

Al iniciar la entrevista, la cumbiambera dejó ver su necesidad de contar su verdad y explicar cómo sucedieron las cosas con el afamado 'Aladino'.

La cantante Pamela Franco, por fin, confirmó las especulaciones y reconoció que tuvo un romance con Christian Cueva, pero reveló que fue una relación muy complicada, pues tildó al futbolista de ser una persona muy mentirosa.

"Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicada. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo '¿qué me pasó?'. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban", explicó.