Leslie Shaw se casa con 'El Prefe': La exorbitante cifra que cobraría la cantante para televisar su boda

Leslie Shaw continúa acaparando las portadas de los diferentes medios de espectáculos sobre todo por sus recientes éxitos musicales. No obstante, esta vez fue consultada sobre su próxima boda con 'El Prefe', sorprendiendo al revelar cuánto cobraría si es que le piden televisar su unión matrimonial con el cubano.

La rubia también forma parte de la flamante lista de prometidas y aunque aún no tiene una fecha designada para contraer nupcias con el reggaetonero, está muy entusiasmada de seguir compartiendo su vida con él.

En una reciente entrevista para diario 'La República', Leslie fue cuestionada acerca de las figuras de la farándula que televisaron, en exclusiva, su boda para cierto tipo de canal.

En ese sentido, la cantante dejó en claro que si bien no tiene pensado seguir esos pasos, todo cambiaría si es que le dan a cambio mucho dinero, es decir, la exorbitante cifra de $ 200, 000.

"(¿Te gustaría que tu boda sea televisada?) No, al menos que me den mucho dinero. Si me dan mucho dinero, sí. Podrían ser unos 200.000 dólares", declaró la artista al medio.