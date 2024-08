¡La estafaron! Magaly Medina revela que boleto de avión de 'HH' era falso: "Me tomaron el pelo"

¡Escándalo! La conductora de televisión Magaly Medina compartió con sus televidentes una impactante noticia. Luego de haber sido la 'invitada especial' de los 'Hablando Huevadas', la periodista reveló que, el boleto de viaje que le obsequiaron para ir a Nueva York era totalmente falso.

Previamente, los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza habían enviado una entrada a la 'urraca' para que sea testigo de su show en el Madison Square Garden. Además, decidieron "sorprenderla" obsequiándole un boleto de avión exclusivo, a fin de que no tenga excusas para no asistir.

Magaly, muy emocionada, había mostrado parte de los ofrecimientos de HH, por lo que los llenó de elogios y resaltó el logro que obtuvieron por el sold out. Sin embargo, anoche impactó a todos cuando reveló que, el ticket aéreo era falso .

"Me mandaron mis flores amarillas, me mandaron mi entrada con código QR para ir a Nueva York. Y dije, oh, mis ahijados, ¡cómo me quieren! Miro y digo: 'De Lima a JFK Nueva York, 13 de septiembre, hora 0.5 a.m., business class, todo pagado por Hablando Huevadas. Pero no hay ni línea de aerolínea. O sea, me habían tomado el pelo", contó la conductora entre risas.