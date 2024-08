Magaly Medina INDIGNADA por posible fichaje de Cueva: "Necesita ir a un centro de rehabilitación"

Magaly Medina, vuelve a arremeter contra Christian Cueva en medio de posibles negociaciones para fichar con un club nacional, debido a que para ella, el futbolista debería primero aprender a arreglar su vida y acudir a un centro de rehabilitación.

El popular 'Aladino', ha llamado la atención de todos tras los rumores de que formaría parte del club de fútbol UCV, pero todo indicaría que dicho fichaje se habría caído en las últimas horas. Sin embargo, Medina no desaprovechó la oportunidad para abordar el asunto.

La conductora de televisión aseguró que Cueva antes de formar parte de algún club debería aprender a ordenar su vida tras ser visto en distintos escándalos mediáticos, juergas, ampays y especialmente por serle infiel a su esposa, Pamela López, con lo cual "habría tocado fondo".

Asimismo, reiteró que Cuevita sería un mal ejemplo para el resto de jugadores que serían sus nuevos compañeros de equipo, por lo cual, le recomendó que lo mejor para él sería ir a un centro de rehabilitación.

"De lo más irresponsable. No se da cuenta de que su imagen sigue decayendo. (...) Su vida personal está mal. Este tipo no necesita que lo lleven un fin de semana a un retiro espiritual, él necesita que lo lleven a un centro de rehabilitación (...) por largo tiempo antes de que él esté en capacidad de hacerse cargo de su vida y antes de que un club lo contrate", expresó Magaly.

Seguidamente, en 'Magaly TV: La Firme', Magaly volvió a fulminar a Cueva, asegurando que no estaba preparado para continuar con su carrera futbolística por seguir siendo visto 'gozando de la vida libremente y de forma irresponsable'.

Además, reveló que el manager del exentrenador de la UCV, Chicho Salas, renunció al equipo debidamente por saber que 'Aladino' luciría la camiseta del club trujillano.

"Cualquier club que lo contrate, debe contratarle a una nana para que no se vaya de chupeta. (...) Espero que no firme, han salido ayer unas imágenes de Cueva que estaría tomando cerveza yendo a Huaral. Imágenes así van a salir, la verdad que no veo a Cueva de antes, que tenía futuro", concluyó.