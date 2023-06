La polémica reacción del padre de Piqué ante una posible boda entre su hijo y Clara Chía

Los diferentes medios españoles informaron que Gerard Piqué y Clara Chía fueron sorprendidos en una joyería, lo cual ha generado rumores de una posible boda; sin embargo, el padre del futbolista no estaría muy contento con esa supuesta noticia.

El exfutbolista de Barcelona acudió con Clara Chía a la boda de su Marc Piqué, la cual se realizó en Cataluña (España) el pasado fin de semana. Según información de la prensa española, la pareja llegó muy emocionada al evento, dejando atrás el escándalo con Shakira, quien habría prohibido la presencia de sus hijos en dicha reunión.

La boda del hermano de Piqué, es la primera reunión familiar a la que Clara Chía acude. Sin embargo, esto ha generado que crezcan los rumores de una posible boda, pues según el portal de espectáculos Look, la pareja habría decidido comprometerse.

Respecto a ello, circula en las redes sociales un video que captó la incómoda reacción de Joan Piqué, padre de deportista, al ser consultado acerca de una posible boda entre su hijo mayor y la joven española.

Ahora que Shakira se encuentra en Miami, muchos medios buscan tener la primicia acerca de cómo está llevando actualmente su vida junto a sus hijos y padres, dejando atrás la polémica que generó la traición del exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

Según la entrevista realizada por People, Shakira reveló que sintió que todos los problemas se le juntaron, pues su padre se encontraba internado en UCI, luego de sufrir una crisis de salud en Barcelona. Al mismo tiempo, se enteraba por los medios de comunicación sobre la infidelidad del exfutbolista español.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", agregó la popular 'Shaki'.