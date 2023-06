Shakira: Esta sería la cláusula de la colombiana que evitaría la boda de Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía se encuentran en el centro de atención debido a los rumores que indican que están próximos a anunciar su compromiso. Esto ha generado especulaciones, como la presunta cláusula en el acuerdo de separación de Piqué con Shakira, que podría afectar la validez de su pacto prenupcial con su actual novia, ya que involucra directamente a sus hijos Milan y Sasha.

Como se sabe, este fin de semana será importante para la familia de Gerard Piqué, ya que su hermano Marc Piqué se casará con su novia María Valls.

Sin embargo, la celebración no será la única razón de alegría para los amigos y seres queridos del propietario de Kosmos, ya que se rumorea que Gerard aprovechará la ocasión para proponer matrimonio a su novia de 24 años, con quien comenzó una relación oficial después de su separación de Shakira.

Aunque todos estarán presentes en la celebración, los hijos Milan y Sasha no asistirán a la ceremonia, ya que la cantante de "Te Felicito" no permitió que se quedaran más días con su padre.

Según el acuerdo de separación firmado por Shakira y Piqué, el exfutbolista tiene derecho a pasar 10 días al mes con sus hijos y parte de las vacaciones de verano. Sin embargo, estas vacaciones finalizaron el pasado 19 de junio, por lo que los niños regresaron a Miami, donde viven con su madre.

Según los informes de varios medios, supuestamente existe una cláusula que prohíbe que los hijos, de 11 y 9 años, convivan con la actual pareja de su padre. Por esta razón, durante el último viaje de Piqué a España, la joven se mudó a casa de sus padres.

"De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: 'No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja'. Era un poco como 'me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo'", comentó un periodista español.