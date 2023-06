La respuesta del gemelo Paletazo: Miguel Barbarán rompe su silencio ante seria denuncia de periodista

Juan y Miguel Barbarán, reconocidos como los hermanos 'Paletazo', están en medio de una polémica después de que el reportero y exconcursante de reality, Álvaro Pérez Moral, insinuara que uno de los estilistas le hizo una propuesta inapropiada cuando solicitó trabajo.

Un medio de comunicación local contactó a Miguel Barbarán para obtener su respuesta ante las serias acusaciones. Sin embargo, el estilista optó por minimizar su importancia, aunque mostró un fuerte sentimiento de indignación.

Miguel Barbarán reconoció que el comunicador visitó su apartamento. No obstante, refutó las acusaciones y cuestionó la intención detrás de la denuncia pública.

"Ya vi esas declaraciones fuera de lugar. No voy a dar rebote a una persona que se le dio confianza de visitar mi casa y ahora no sé con qué intención sale a publicar tremenda barbaridad, y más aún mencionar a mi madre", arremetió.

En una entrevista con el periodista Anthony Casimiro en su canal de TikTok, Álvaro Pérez Moral, exintegrante de "Combate" y actual reportero, realizó una seria denuncia que ha puesto a Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los Gemelos Paletazo, en el centro de la polémica.

La situación se originó cuando le preguntaron al comunicador si alguna vez había recibido una oferta inapropiada para trabajar en los medios de comunicación, y en su respuesta reveló que unos reconocidos hermanos propietarios de un salón de belleza habrían intentado aprovecharse de él.

Después de esa experiencia, Álvaro Pérez relató que visitó el departamento de los hermanos con su currículum impreso, pero lamentablemente tuvo una desagradable experiencia cuando uno de ellos insinuó tener una relación más allá de lo laboral.

"Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido. Prácticamente, lo mandé a la m....", reveló.