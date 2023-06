Dayanita intenta minimizar a Edson Dávila pero termina trolleada: "¿Tienes contrato en algún lugar?"

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La recibieron un arsenal de ataques. Dayanita estuvo como invitada especial en el magazine matutino "América hoy", donde tuvo un encuentro de palabras con el conductor Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', a quien la actriz cómica intentó minimizar pero terminó siendo trolleada por el moreno.

Se dijeron de todo

Cuando Dayanita ingresó al set de TV, Ethel le preguntó por qué nunca antes había estado presente allí, a lo que la exintegrante de "JB en ATV" tuvo una respuesta en la que atacó directamente a Giselo.

"La verdad la gente de producción me había llamado un montón, pero yo dije: "Si el muchacho (Edson) sigue ahí, yo no voy", afirmó Dayanita.

Esto incomodó a Giselo, quien no se quedó callado y afirmó que finalmente aceptó estar en el set, entre otras cosas.

"Pero acá estoy y has venido, ¿Por qué? Seguro ya no tienes más invitaciones (...) Me da cólera, porque se ha pasado por todos los programas llorando, antes era divertida, ahora hasta en tiktok sale llorando", dijo el Giselo de forma burlona

Después de esto, los dardos no pararon, ya que Edson dijo que Dayanita nunca debió salir de Chabuca (lugar donde hacía shows callejeros), mientras que ella lo atacó diciéndole que regrese a hacer podcast.

Edson encara su contrato

Los personajes de televisión tuvieron un intercambio de palabras mientras sus compañeros metían 'más leña al fuego'.

Dayanita: "Además, yo no me cuelgo de otros nombres, tengo mi propio nombre".

Edson: "Yo tengo mi propio nombre y por eso tengo un contrato en este programa en la mañana, ¿Tú tienes contrato en algún lugar?

Dayanita: Bueno, en esto no te voy a discutir, pero yo no he forzado para que me den el contrato.

Edson: Si hubiera salido bien (de JB en ATV), lo tendrías.

Después de esto, Dayanita amenazó con abandonar el set y hasta le pidió a Ethel Pozo que elija si se quedaba ella o Edson Dávila, pero entre todos los conductores pusieron paños fríos, excepto Edson, quien disparó por última vez.

"Que se vaya. Yo no soy la Uchulú, yo no te tengo miedo por si acaso". finalizó.

Ante esto, Ethel pidió a todos que se calmen y también dijo que todos están felices de tener a Dayanita en el set, y que la TV tiene espacio para todos

Es así que, Dayanita tuvo un accidentado paso por el programa matutino de América TV, pues se enfrentó a Edson Dávila, pensando que él se dejaría, pero finalmente terminó trolleada.