La Uchulú se quiebra y rompe en llanto EN VIVO por IMPACTANTE motivo ¿Qué pasó?

La Uchulú sigue generando revuelo en el mundo del espectáculo y entretenimiento local al reaparecer en el programa 'El Reventonazo de la Chola' y no poder evitar romper en llanto en vivo por un conmovedor motivo.

La influencer peruana llegó hasta el set del programa de la 'Chola Chabuca' para contar detalles de su vida y recientes proyectos que tiene tras regresar de Tailandia, donde se realizó una operación de reasignación de sexo, así como otros retoques para mejorar su apariencia.

Sin embargo, no pudo evitar emocionarse al ver el homenaje que le tenían preparado con un video que recopilaba su trayectoria y recordó los desafíos que tuvo que enfrentar. Pero lo que la llevó a cubrir su rostro con las manos y llorar desconsoladamente fue ver a su madre en pantalla donde recomendaba a todos los padres a respetar y querer sus hijos sin importar la decisión que tomen.

La Uchulú señaló que a pesar de que su progenitora no estaba de acuerdo con la delicada cirugía que se realizó, nunca la dejó sola en el proceso y estuvo siempre presente dándole ánimos y velando por su bienestar.