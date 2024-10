La 'Uchulú' reveló que sus genitales valen MUCHO DINERO tras operación: "Perdí plata"

07/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Etza Wong Reategui, conocida en el mundo artístico como 'Uchulú', regresó al Perú luego de su exitosa reasignación de sexo en Tailandia. Tras su llegada, brindó una entrevista en donde se animó a contar detalles inéditos de su cirugía, causando asombro tras revelar que sus genitales extraídos valían mucho dinero.

'Uchulú' que genitales valen mucho dinero

Poco después de llegar al país, 'Uchulú' fue invitada por el creador de contenido 'Cristo Rata', a fin de que forme parte de su más reciente transmisión en vivo, muy popular en redes sociales. En un momento de su conversación, el influencer le consultó que ocurrió con sus genitales luego de su operación.

En tal sentido, Etza reveló que las condiciones de la clínica exponen que no es posible entregarle lo extraído. Sin embargo, lanzó una información muy reveladora: cada testículo valía mucho dinero aquí en el Perú. Lo revelado causó asombro en 'Cris', quien no podía creer lo que escuchaba.

"Firmamos un papel en donde dicen que no nos van a entregar lo que sobra. No sé, en realidad me dijeron que cada huevito valía 25 mil soles y pues, por que no lo tengo, perdí plata.

Además, Etza Wong explicó que no pensó en tal detalle antes, debido a que era imposible realizar la cirugía sin los procedimientos establecidos. "Yo llevé todo completo, Luego me lo destruyeron y me lo reconstruyeron", explicó.

En otro momento de su intervención, el streamer preguntó que había ocurrido con el miembro viril luego de la intervención quirúrgica. En tal sentido, Uchulú indicó que no sabe exactamente que pasó. "Se lo queda la misma clínica", sugirió.

Uchulú retorna al Perú tras reasignación de sexo

Luego de varias semanas fuera del Perú para someterse a su cirugía de cambio de sexo, 'Uchulú' retornó muy emocionada al país. La actriz cómica compartió parte de su arribo mediante las redes sociales, en donde dejó en claro que retomaría de inmediato su trabajo como influencer.

"Les tengo muchas sorpresas, así que atentos a mis redes sociales porque estaré compartiendo absolutamente todo (...) Conoceré personitas especiales. Stream a las 7 en un canal que ya les estaré compartiendo", alertó a sus fanáticos.

Algunos momentos más tarde se confiaría que su "cita especial" sería con el streamer 'Cristo Rata', a quien visitó en su domicilio para contar su experiencia en Tailandia y jugar con él, algo común en sus transmisiones en vivo que ha adquirido cierta popularidad en redes.

Fue así que la popular 'Uchulú' reveló que sus genitales valían mucho dinero, pero que sin embargo "perdió plata" luego de la operación para su cambio de sexo.