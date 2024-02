Laura Bozzo alista documental sobre su vida: "Algunos dicen que soy un ángel, otros que soy un demonio"

Laura Bozzo vuelve a ser el centro de atención tras no dudar en confesar que viene preparando su propio documental donde dará a conocer detalles privados de su vida, desde los inicios en la televisión hasta su relación con Cristian Suárez, con quien vivió alrededor de 17 años.

La exintegrante del reality español 'Gran Hermano VIP', señaló que su próximo proyecto audiovisual será grabado en distintos escenarios de México, Perú y España, países donde vivió y mantuvo su fama, así como ganar algunos detractores que no les gustaba el formato de sus programas.

Según la exconductora de televisión, el documental ya se viene grabando en Acapulco y sacará a la luz sucesos que nadie sabe sobre ella, esperando que sea del agrado de sus seguidores.

"¿Quieren saber quién soy? Algunos dicen que soy un ángel, otros que soy un demonio. Si me preguntan, solo puedo decir que lo que me hace feliz es cambiarle la vida a la gente. Le doy gracias a Dios por tantas bendiciones", se lee en su publicación.

Asimismo, expresó que será lanzado en una famosa plataforma sin revelar aún el nombre de ella, pero dejó en claro que ha sido un proyecto "increíble porque, todos sus recuerdos fluyen y de alguna manera, uno dice: 'Wow'".

"No sé si mi vida ha sido buena, mala, me quedo con la sensación simplemente de haberle cambiado la vida a mucha gente. Y me quedo con lo que ustedes van a ver, se van a sorprender, nadie sabe quién realmente es Laura", contó.