Laura Bozzo revela que tiene un nuevo galán menor que ella: "No me voy a meter con un viejo"

Laura Bozzo vuelve a remecer la farándula nacional e internacional tras dar a conocer detalles de su vida íntima y revelar que se encuentra enamorada de un hombre más joven que ella, ya que no les gustan "los viejos" porque no está para andar cuidando de nadie.

La exconductora de televisión llegó hasta el set del programa 'Fiesta' para hablar sobre su paso por el reality de convivencia español 'Gran Hermano VIP', donde quedó en cuarto lugar y manifestó que "era ganadora en su propia tierra" ante los constantes escándalos que se suscitaron en los distintos episodios del show.

Sin embargo, no evitó ser consultada sobre cómo era su vida sentimental actualmente, tras haber estado en el pasado con un hombre 24 años menor que ella, en referencia a su expareja Cristian Zuárez, con quien terminó por una presunta infidelidad por parte de él.

La popular 'Señora Laura' dejó boquiabiertos a los panelistas al señalar que su corazón late por un nuevo galán, a pesar de que no reveló su identidad, tratando de crear un misterio a su alrededor.

"Tengo que confesar que estoy enamorada. Para empezar, obviamente yo no soy estú...da. Yo no me voy a meter con un viejo, pa' vieja yo, mi amor. No estoy para enfermera. Mírenme (se para luciendo su figura)", expresó ganándose el aplauso de todos los invitados del programa de Telecinco.