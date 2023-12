(VIDEO) Laura Bozzo es eliminada de 'Gran Hermano VIP' y arma tremendo escándalo: "Soy ganadora en mi tierra"

la polémica presentadora, Laura Bozzo, causó controversia luego de enterarse que quedó cuarto lugar en el reality español 'Gran Hermano VIP', por ello, armó tremendo escándalo en vivo y en directo.

En un emocionante giro de sucesos en el reality español, la reconocida presentadora ha dejado su marca imborrable en el programa de convivencia. Desde su ingreso, Laura prometió poner la casa "patas arriba", y no solo cumplió con su palabra, sino que generó constantes comentarios y controversias que mantuvieron a la audiencia expectante durante las 14 semanas de convivencia.

A pesar de su reputación controversial, la 'Señorita Laura' ha cosechado elogios de numerosos seguidores del programa. El desenlace del reality show está programado para mañana jueves 21 de diciembre, y será animado por Marta Flich.

Sin embargo, la conductora no aceptó con buen ánimo quedar en cuarto lugar en 'GH VIP' de España. Visiblemente enfurecida, Bozzo se negó a brindar palabras de agradecimiento a la producción y expresó su fastidio:

"Yo me voy ahorita, necesito mi ropa y que me la bajen [...] Yo no tengo nada más que hablar y regresarme a mi país, es todo lo que tengo que hacer", dijo inicialmente.