Laura Spoya explota contra los que tildan de 'calabazas' a participantes del Miss Perú

Laura Spoya, reconocida exreina de belleza y destacada influencer, ha dado un paso más en su carrera al convertirse en la presentadora del Miss Perú 2024. En una entrevista reciente, habló sobre los prejuicios que las reinas de belleza enfrentan, especialmente cuando son llamadas 'calabazas', y resaltó el esfuerzo necesario para representar a su país en estos concursos.

Durante la entrevista, Laura Spoya se mostró sincera sobre los estigmas que comúnmente enfrentan las reinas de belleza, en especial cuando son tildadas de 'calabazas'.

"Me lo dicen todo el tiempo, hasta ahora", comentó al referirse a los prejuicios hacia las participantes del Miss Perú y el calificativo de 'calabazas' que a menudo se les atribuye en las redes sociales.

Laura Spoya defendió la dedicación y el esfuerzo que requieren estos concursos, desmintiendo la idea de que es una labor fácil o superficial.

"Hay gente que piensa que, por ser modelo, 'miss' o dedicarte a realizar contenido en redes, no tienes estudios o te la llevas fácil, pero no es así", subrayó la ex Miss Perú durante una entrevista con Trome.