"Fue por mis amigos": Hijo de 'Cuto' Guadalupe revela como se enteró del ampay

Continúan saliendo declaraciones. El hijo del exfutbolista 'Cuto' Guadalupe se conectó en entrevista con un programa matutino para hablar sobre el reciente ampay a la expareja de su padre, Charlene Castro.

Luis Guadalupe Jr. se conectó con el programa "América hoy" y durante la plática con las conductoras de magazine reveló cómo tomó la noticia del ampay, ya que en ese momento no se encontraba al lado de su famoso padre.

"Desde que supe la noticia lo primero que hice fue llamarlo para saber su bienestar. Me dejó tranquilo porque me mostró que estaba fuerte", empezó diciendo Luis.

Agregado a esto, también fue consultado por la forma en que se enteró del escándalo que se había destapado en el programa "Magaly TV, la firme" hace unos días.

"Me enteré por amistades, no soy mucho de consumir televisión, me comentaron eso y al toque llamar a mi papá", continuó narrando el retoño del exdefensa crema.