¡La hizo! Joven ingresa a San Marcos tras desaprobar examen nueve veces: "Hasta mis papás no querían"

18/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

José Patiño es un ejemplo de perseverancia y resiliencia. Este joven conmovió a su familia al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) luego de desaprobar el examen de ingreso hasta nueve veces.

Patiño confesó incluso que sus padres le decían que tire la toalla, y que se dedicara a estudiar otra carrera. Sin embargo, él no desistió, y hasta el final optó por conseguir su sueño.

"Yo tenía cinco años de preparación, y mi familia estaba cansada también. Mi papá ya no quería que postule, y si bien mi mamá me decía que continúe, no tenía dinero para apoyarme. Entendía la molestia, pero no desistí", señaló.

Ejemplo para otros postulantes

Si bien Patiño la pasó mal, no se rindió ante las adversidades y terminó convirtiéndose en todo un ejemplo para otros postulantes. El joven asegura que su camino no fue fácil, e incluso confesó haberse presentado a más de nueve exámenes de admisión.

Un total de cinco años y seis meses fueron necesarios para ingresar a la 'Decana de América', pero esto valdría completamente la pena.

El joven también dio a conocer que su esfuerzo viene incluso desde su etapa escolar, donde decidió estudiar Medicina en San Marcos. Si bien parecía un objetivo complicado, consiguió mérito pues se mantuvo en los primeros puestos de su promoción.

"Yo creo que como muchos que salen del colegio a mí me pasaba que no sabía qué cosa quería estudiar, pero por una serie de vivencias muy significativas que me ocurrieron a lo largo de mi preparación, al final, me incliné por Medicina. Vengo de un colegio público y la enseñanza no era nada buena, en realidad", expresó.

Estudió en una academia

Patiño detalló que al salir del colegio, ingresó a una academia preuniversitaria, lo que le impactó bastante pues se le introdujeron varios temas que no conocía.

"Cuando elegí Medicina, mi hermano mayor me recomendó San Marcos. Yo hasta ahí no sabía que me estaba metiendo a la 'boca del lobo' porque no había tomado consciencia de que estudiar Medicina en San Marcos, primero para ingresar era todo un reto, me afectaba, por más que me esforzaba, no sabía cosas básicas. Me costaba entender temas de la preparación preuniversitaria", añadió.

Para aprender lo necesario en el menor tiempo posible, José estableció un método de aprendizaje continúo, donde conoció de diversos temas desde cero. Poco a poco, su incremento en el puntaje fue notorio.

Todo esto llevó al joven a ingresar a San Marcos tras desaprobar más de nueve veces el examen de ingreso. ¿Valió la pena? Según afirma José Patiño, completamente.