¡Paren todo! Christian Cueva y Pamela López reaparecen juntos pese a infidelidades de futbolista

Parece que lo que muchos presumían al fin se cumplió. Y es que Pamela López reapareció, en tierras españolas, junto a Christian Cueva pese a que semanas antes dijo que era oficial su separación tras conocer que le fue infiel con Pamela Franco y demás chicas del espectáculo peruano.

En el reciente avance de un conocido programa de espectáculos, se pueden ver imágenes inéditas del preciso momento en el que el futbolista peruano es captado dentro de su auto con la madre de sus hijos.

Sin embargo, lejos de ser una conversación por temas familiares, parece que ambos se encontraban en medio de una salida romántica, puesto que la empresaria lucía su anillo de matrimonio e incluso parece que ambos se dan un tierno beso que dura varios segundos.

Las cámaras de este espacio farandulero titulan el informe como "¿Pamela López no dejará a la gallina de los huevos de oro?". Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto y tampoco han compartido imágenes de cómo es que se encuentran actualmente.

Christian Cueva reaparece junto a Pamela López.

Hace una semana, el popular 'Aladino' compartió un último comunicado donde nuevamente le pidió perdón a su aún esposa Pamela López.

En su extenso discurso, el volante de la Selección Peruana aseguró que siempre fue la madre de sus hijos, la persona encargada de ayudarlo a entrar en sus cabales y pisar tierra, mientras que él siempre fue un "egoísta".

"Después de tanto tiempo, paso por aquí más calmado. Primero, para pedirle perdón a Dios, a mi familia y a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi. Fui egoista al al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y nunca las quize escuchar", escribió.